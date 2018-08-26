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Порошенко на Донбассе: украинский флаг точно вернется на каждый клочок оккупированной земли

15:25, 26 августа 2018
Общество
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Президент отметил, что патриотические настроения наконец воцарились на Донбассе / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время своей поездки в Авдеевку.

«Хочу обратиться к украинцам, которые сейчас находятся на оккупированной части. Верьте, украинский флаг, украинский герб, власти украинского государства, точно вернутся на каждый клочок оккупированной земли. И так же как мы держим свое слово по запуску газообеспечения Авдеевки, так же все будет хорошо. И победы у нас впереди и единство украинского народа, которые никто не мог расшатать, почет и уважение к Украине, патриотические настроения, которые наконец воцарились на Донбассе», - заявил он.

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Теги: #Донбасс#Авдеевка