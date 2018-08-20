В Авдеевке спустя год восстановили газоснабжение

Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках.

В Авдеевку Донецкой области после более годичного перерыва начали подавать газ.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Куць.

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"Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках. На этих работах задействованы 170 работников "Донецкоблгаза" и 25 единиц техники. Сегодня усилия газовиков сосредоточены на Авдеевке, завтра обещают начать работы в одном-двух поселках Ясиноватского района", – отметил Куць.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года из-за обстрелов пророссийскими террористами в результате аварии на магистральном газопроводе без газоснабжения остались 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района. После этого было решено построить газопровод длиной более 14 км до Авдеевки в обход временно оккупированной территории. 13 января 2018 года было завершено строительство газопровода от поселка Очеретино до Авдеевки.