Сын Софии Ротару отказался комментировать состояние артистки

Он также посоветовал обратился к пиар-директору Ротару.

Сын певицы Софии Ротару Руслан заявил, что не будет подробно комментировать появившиеся в СМИ публикации о ее госпитализации в Уфе, передает «Пятый канал».

Он также посоветовал обратился к пиар-директору Ротару.

Концертный директор Ротару, в свою очередь, сообщил телеканалу, что 25 августа певица выступала на корпоративном мероприятии в Уфе.