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Сын Софии Ротару отказался комментировать состояние артистки

14:41, 26 августа 2018
Общество
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Ротару стало плохо во время корпоратива / Instagram

Сын певицы Софии Ротару Руслан заявил, что не будет подробно комментировать появившиеся в СМИ публикации о ее госпитализации в Уфе, передает «Пятый канал».

Он также посоветовал обратился к пиар-директору Ротару.

Концертный директор Ротару, в свою очередь, сообщил телеканалу, что 25 августа певица выступала на корпоративном мероприятии в Уфе.

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Теги: #юбилей Софии Ротару