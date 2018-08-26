Сын Софии Ротару отказался комментировать состояние артистки
14:41, 26 августа 2018Общество
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Он также посоветовал обратился к пиар-директору Ротару.
Ротару стало плохо во время корпоратива / Instagram
Сын певицы Софии Ротару Руслан заявил, что не будет подробно комментировать появившиеся в СМИ публикации о ее госпитализации в Уфе, передает «Пятый канал».
Он также посоветовал обратился к пиар-директору Ротару.
Концертный директор Ротару, в свою очередь, сообщил телеканалу, что 25 августа певица выступала на корпоративном мероприятии в Уфе.
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