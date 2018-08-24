В ОБСЕ призвали немедленно освободить удерживаемого боевиками журналиста Асеева

Украинский журналист Станислав Асеев больше года находится в плену удерживаемых Россией боевиков.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир призывает немедленно освободить украинского журналиста, которого удерживают поддерживаемые Россией боевики.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я с облегчением узнал, что Станислав Асеев жив. Он должен быть немедленно освобожден, и любая попытка заставить или сманипулировать его «признания» должна быть прекращена как нарушение международного права», – заявил Дезир.

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Как сообщал УНИАН, Асеев исчез 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он задержан так называемой «властью», и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. Представители боевиков утверждали, что не имеют информации об исчезновении журналиста.

8 сентября 2017 года Геращенко заявила, что боевики подтвердили, что Асеев находится в них, и его фамилия есть в списках на обмен заложниками.

5 июля 2018 года бывший народный депутат Егор Фирсов сообщил, что Асеев начал голодовку.

17 августа телеканал «Россия 24» показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева от момента задержания. "Боевики выбили из Стаса признание в шпионаже и сотрудничестве с разведкой. Ему посвятили целую передачу на канале "Россия 24", - написал нардеп Фирсов.