После года в плену боевиков "ДНР" в ужасных условиях украинский журналист Асеев начал голодовку

К решению начать голодовку Станислава Асеева подтолкнуло плохое обращение в плену.

Украинский журналист Станислав Асеев (известный также под псевдонимом Васин), которого удерживают в плену боевики "ДНР", неделю назад начал голодовку.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат Егор Фирсов.

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"Получил информацию о том, что украинский журналист Станислав Асеев, которого уже год держат в неволе боевики «ДНР» за его журналистскую деятельность, неделю назад начал голодовку. К таком решению его подтолкнуло плохое обращение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал и находится в плену только за то, что работал журналистом», - сообщил Фирсов.

Он призвал международные организации обратить внимание на факт голодовки Асеева и по возможности способствовать скорейшему его обмену.

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Как сообщал УНИАН, Асеев пропал 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он был задержан так называемыми «властями», и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. До сих пор представители ОРДО утверждали, что не располагают информацией об исчезновении журналиста.

Как сообщила 8 сентября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, боевики подтвердили, что Асеев находится у них, и его имя фигурирует в списках на обмен заложниками.