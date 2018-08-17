Боевики выбили из украинского журналиста Асеева признание в шпионаже: это показали по росТВ

Такое впечатление, что Асеева заставили признаваться во всем, что только можно себе представить, говорит бывший нардеп.

Боевики ОРДО выбили из взятого в плен украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) признание в шпионаже и показали это в эфире российского пропагандистского телеканала.

Читайте такжеМесто содержания блогера Асеева в "ДНР" до сих пор неизвестно - ООН

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат Егор Фирсов. "Боевики выбили из Стаса признание в шпионаже и сотрудничестве с разведкой. Ему посвятили целую передачу на канале "Россия 24", - пишет он.

"Там есть весь набор фейков и штампов, и дневники, и шпионаж, и участие в батальоне, и киевские кураторы. Такое впечатление, что Стаса заставили признаваться во всем, что только можно себе представить", - сообщает Фирсов.

Также бывший нардеп обратил внимание на поведение Асеева во время интервью - у него дрожит горос и руки.

"Постановочные кадры, где он ест, а на столе бутылка боржоми и бутылочки с лекарствами", - пишет Фирсов.

Как объяснил ведущий на росТВ Александр Сладков, он специально приехал для интервью с журналистом на Донбасс, сообщает "Украинская правда".

"Статья, по которой меня обвиняют по законодательству "ДНР" - "шпионаж", в этом случае да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю и вполне открыто говорю, что действительно я работал на Главное управление разведки Украины", - заявил он в интервью.

Как сообщал УНИАН, Асеев исчез 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он был задержан так называемой «властью», и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. До сих пор представители ОРДО утверждали, что не имеют информации об исчезновении журналиста.

Как сообщила 8 сентября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, боевики подтвердили, что Асеев находится в них, и его имя фигурирует в списках на обмен заложниками.