В оккупированном Крыму полностью опустели более десяти деревень

Об этом сообщила «глава Крымстата» Ольга Балдина, передают «Крым. Реалии» со ссылкой на издание «15 минут».

Люди могли покинуть деревни из-за отсутствия работы: по информации Ольги Балдиной, одной из самых основных проблем этих сел является трудоустройство.

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В числе полностью опустевших крымских поселков, "глава Крымстата" назвала села Прозрачное, Тарасовка и Володино Джанкойского района, Розовое и Горка Бахчисарайского района, Холмовое Красногвардейского района, Водное Кировского района, а также несколько сел Сакского, Советского и Первомайского районов.

Всего, по данным переписи, в аннексированном Крыму насчитывается 1042 села, из них 77 сел с населением до 50 человек, 89 сел с населением до 100 человек и 374 села с населением до 500 человек.