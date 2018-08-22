В Харькове попрощались с погибшим в перестрелке возле мэрии полицейским (фото)
В Харькове состоялась траурная панихида по старшему лейтенанту патрульной полиции Дмитрию Кириенко, который погиб в ночь на 20 августа в результате стрельбы под стенами харьковского горсовета.
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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, на церемонии прощания собрались более тысячи правоохранителей.
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в ходе церемонии сообщил, что за мужество и героизм, проявленные старшим лейтенантом полиции Дмитрием Кириенко во время исполнения служебных обязанностей, он посмертно награжден знаком отличия МВД «За отвагу в службе». Высокую награду получила вдова правоохранителя.
Напомним, стрельба возле Харьковского горсовета прозвучала в полпервого ночи на 20 августа. Вооруженный мужчина пытался прорваться в городской совет, на входе открыл огонь, сделал более десяти выстрелов.
Нападающий дважды попал в полицейского - медики пытались спасти жизнь патрульного Дмитрия Кириенко, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, он погиб. В ходе перестрелки с полицейскими был убит и сам нападающий.
Правоохранители установили, что «харьковским стрелком оказался 47-летний безработный слесарь Александр Поярков. За день до нападения на мэрию Харькова он убил свою жену.