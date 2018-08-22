Астролог рассказал, когда в Украине прекратится война и начнется процветание

По прогнозу астролога, в следующем году Украину возглавит "яркая харизматическая личность".

На кануне Дня Независимости Украины, который принято считать днем рождения нашей страны, астролог Влад Росс дал прогноз на следующий год.

В комментарии "Главреду" Росс отметил, что 2019 год может стать переломным для нашей страны.

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"Восьмой Дом гороскопа, который открывается в годовом соляре, говорит о том, что это — год роста, трансформации и преображения. Некая яркая харизматическая личность должна возглавить нашу страну в 2019 году, и наконец над Украиной может взойти солнце счастья и благоприятности", – отметил эксперт.

Он также добавил, что к концу 2019 года военные действия на Донбассе могут утихомириться, поскольку Марс, планета военных действий, будет соединен с Сатурном.

"В целом, 2019 год будет для Украины годом благоприятной и позитивной трансформации. После этого в 2020 году полностью прекратится война, начнется сильнейший финансовый рост и откроются большие-большие возможности. Все негативные процессы, которые начались у нас в 2014 году, должны, по идее, завершиться в 2020-ом", - резюмировал астролог.

Как сообщал УНИАН, Влад Росс также прогнозирует на протяжении ближайших семи лет полное обновление политической элиты в Украине.