"Полное отторжение старых политиков": астролог рассказал, когда в Украине обновится политическая верхушка
На протяжении ближайших семи лет Украину ожидает полное обновление политической элиты.
Об этом в интервью УНИАН рассказал астролог Влад Росс. Он объяснил такую ситуацию тем, что в ближайшие годы Уран будет находится в знаке Тельца.
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"Символ обновления ситуации – Уран – в мае этого года вошел в зодиакальный знак Тельца, и будет под этим знаком семь лет. А это значит, у Украины есть большие шансы на перемены в течение ближайших семи лет. Уран – это полное отторжение старых политиков и приход к власти молодых – тридцатилетних, сорокалетних политиков, максимум, пятидесятилетних", - рассказал астролог.
Он отметил, что не стоит ждать мгновенных перемен, однако лет "через пять-шесть мы с вами и забудем, что нами управляли бывшие коммунисты".
Как сообщил Росс, воздействия Урана также разрушит влияние олигархов на украинскую политику.
"Кроме того, Уран разрушит всю монополию олигархов на украинскую власть – олигархи уйдут в небытие", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, Влад Росс рассказал, что осенью 2018 года есть опасность того, что после начала глобальных экономических войн разразится экономический кризис.
Полную версию интервью с астрологом Владом Россом читайте по ссылке.