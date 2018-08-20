Дело Гандзюк: стало известно имя второго подозреваемого в нападении на херсонскую активистку (фото)

Суд избирает меру пресечения подозреваемому за закрытыми дверями.

В Херсоне суд избирает меру пресечения второму подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк - Виктору Горбунову.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, мужчину 1991 года рождения подозревают в покупке кислоты для нападения.

По данным СМИ, защита Горбунова подал ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме и судья удовлетворил его.

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"Предыдущие показания (Горбунова – прим.ред.) содержат сведения, которые имеют существенное значение в установлении объективной истины по данному уголовному делу, разглашение которых в СМИ или иным способом, за пределами понятия тайны следствия, могут помешать установлению всего круга лиц, совершивших преступление", - пояснил адвокат подозреваемого.

Кроме этого защитник Горбунова подчеркнул, что информация, которой владеет его подзащитный, представляет "опасность для жизни и здоровья, ведь показания касаются лиц, совершивших покушение на убийство".

Напомним, 31 июля в Херсоне напали на местную активистку Екатерину Гандзюк - мужчина ждал у подъезда и плеснул на девушку неизвестной жидкостью. Женщина получила ожоги 40% тела. Полиция опубликовала видео с подозреваемым в нападении. Как выяснили эксперты, активистку в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшую экстренно перевезли самолетом в Киев. В понедельник, 6 августа, решением суда подозреваемый в исполнении этого преступления Николая Новикова взят под стражу.

17 августа, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали двух человек, которых считают причастными к организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. По данным источников в правоохранительных органах, задержание произошло на территории Днепропетровской области.