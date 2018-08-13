Нападение на активистку Гандзюк параллельно расследуют СБУ и Нацполиция – адвокат

Полиция устанавливает личность второго участника нападения, уже установлено место, где он приобрел серную кислоту.

У пострадавшей от нападения советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк планируется еще ряд операций.

Об этом в комментарии «Громадському» сообщила адвокат Гандзюк Евгения Закревская.

«В каком она сейчас состоянии — не могу об этом говорить, но у нее планируется еще ряд операций. Это происходит постоянно», — сказала Закревская.

По ее словам, защита подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова обжаловала избраную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Закревская пояснила, что дело нападения на Гандзюк параллельно расследуют как Служба безопасности, так и Национальная полиция.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала лицо, подозреваемое в совершении преступления.

6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на Гандзюк. Полиция устанавливает личность второго участника нападения, уже установлено место, где он приобрел серную кислоту.