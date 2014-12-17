Следующий год будет способствовать мирным переговорам - астролог

Об этом она сказала во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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"Я просто могу сказать из того, что я увидела, что в принципе (2015-й) год, он будет располагать к мирным переговорам", - сказала Калантарова, отметив, что не может точно утверждать, будет ли на востоке Украине замороженный конфликт, но "совершенно точно, что мирные переговоры будут идти и действительно военные действия будут приглушенными...".

При этом она объяснила, что все, что будет происходить в ближайшем будущем, связано с определенными периодами прошлого. "Для того, чтобы что-то исправить сегодня, мы же не можем вернуться назад и исправить то, что мы там не так сделали, нам придется отработать какие-то программы, которые уже запущены и мы не сможем их остановить, вот так вот упершись в это пространство".

При этом она считает, что запланированная децентрализация власти в 2015 году является козырем украинцев.

Кроме того, говоря о кризисе, астролог считает, что март и апрель следующего года будут критическими для страны. "Можно сказать, что в марте будет невероятный кризис работы Кабинета Министров, который потом перейдет плавно в кризис, скажем так, работы аппарата президента...", - отметила она, но в тоже время, она уверена, что "в принципе все удастся. Удастся на самом деле удержать контроль, стабилизировать в конце апреля, в мае, но народ будет растерян...".

Отдельно Калантарова прогнозирует, что Европа отойдет в тень от участия в судьбе Украине, и вперед выйдут США. Таким образом, она считает, что во внешней политике нужно делать ставку на США.

Астролог говорит, что до лета 2015 года не стоит ждать снижения напряжения ситуации на востоке Украины, но с лета-осени мирные переговоры должны активизироваться.