В Москве провели акцию в поддержку украинских политзаключенных, обошлось без задержаний

"Возможно, путинский режим – в ожидании гарантированнных США жестких санкций, которые обрушатся на Кремль 22 августа, решил вести себя помягче", - предположила активистка.

В Москве на Тверской 18 августа активисты провели одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных «Стратегия-18».

«Мы провели традиционные пикеты в поддержку крымских татар, Сенцова, Балуха и всех украинских узников Кремля. Обошлось без задержаний. Возможно, путинский режим – в ожидании гарантированнных США жестких санкций, которые обрушатся на Кремль 22 августа, решил вести себя помягче», – рассказала участник пикетов Вера Лаврешина, передает Крым.Реалии.

В июне после ряда подобных одиночных пикетов в Москве были задержаны четверо активистов.

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Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Как сообщал УНИАН, ранее сестра Сенцова назвала условие, при котором Путин может освободить украинского режиссера.