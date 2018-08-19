В Москве провели акцию в поддержку украинских политзаключенных, обошлось без задержаний

05:40, 19 августа 2018
Общество
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Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму / Фото facebook.com/veradolgopjat

«Мы провели традиционные пикеты в поддержку крымских татар, Сенцова, Балуха и всех украинских узников Кремля. Обошлось без задержаний. Возможно, путинский режим – в ожидании гарантированнных США жестких санкций, которые обрушатся на Кремль 22 августа, решил вести себя помягче», – рассказала участник пикетов Вера Лаврешина, передает Крым.Реалии.

В июне после ряда подобных одиночных пикетов в Москве были задержаны четверо активистов.

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Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Как сообщал УНИАН, ранее сестра Сенцова назвала условие, при котором Путин может освободить украинского режиссера.

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Теги: #Россия#права человека#аннексия Крыма#украинские политзаключенные