Сестра Сенцова назвала условие, при котором Путин может освободить украинского режиссера

По ее словам, вряд ли кому-то удастся повлиять на власть РФ и добиться, чтобы Сенцов оказался на свободе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может согласиться освободить незаконно осужденного Олега Сенцова при условии, что почувствует истощение от натиска мира, который требует отпустить украинского режиссера.

Об этом рассказала сестра пленника Кремля Наталья Каплан в интервью изданию "Дождь".

По ее словам, вряд ли кому-то удастся повлиять на власть РФ и добиться, чтобы Сенцов оказался на свободе.

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"Максимум, возможно, просто измотать Путина. Говорили об этом с Ахтемом Чийгозом, тоже бывшим украинским политзаключенным. Он считает, что Путина можно просто измотать, и он поймет, что это все бессмысленно, и скажет: "Да забирайте уже, просто отстаньте". Возможен такой вариант", – заметила Каплан.

Также женщина рассказала, что не особенно полагается на какие-то договоренности с президентом России.

"Что касается торгов, опять же, насколько я знаю, Путину предлагали очень много и все время – или молчание, или отказ. Вообще относительно Олега он практически всегда просто отмалчивается", – добавила сестра Сенцова.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинский режиссер приговорен российским судом к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он содержится в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, однако российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо Путину с просьбой о помиловании её сына. В Кремле ответили Сенцовой, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание.

В то же время, по словам первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко, бывший пленник Кремля, а ныне обвиняемая в подготовке теракта и госпереворота депутат Надежда Савченко лично не обращалась к Путину о помиловании.

Политические деятели и активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.