Ко Дню Независимости в Днепре откроют самый высокий флагшток в Украине - Резниченко

Благодаря освещению флаг Украины будет видно и днем, и ночью.

В Днепре завершаются технические работы с открытия самого высокого флагштока в стране и прилегающего парка.

Фотографии объекта обнародовал в Facebook глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

«Флаг Украины на флагштоке 72 метра, который мы установили в Днепре, будет прекрасно видно даже ночью. Тестируем подсветку вокруг флагштока. Открытие – 23 августа», - сообщил председатель Днепр ОГА.

По словам Резниченко, «это будет еще одно культовое место и настоящая изюминка нашего города».

Вокруг 72-метрового флагштока оборудован мини-парк, а саму конструкцию уже тестировали: состоялось два успешных пробных подъема флага.

После торжественного открытия новой достопримечательности накануне Дня Независимости флаг Украины над Днепром будет видно в целые сутки из любой точки города.

Говоря о символическом значении новой достопримечательности Днепра, Резниченко процитировал президента Украины: «Петр Порошенко очень точно сказал, что за последние несколько лет флаг стал для нас неотъемлемой частью жизни, объединяющим началом. Независимо от этнической, религиозной и языковой принадлежности, под этим флагом все мы – единое целое, украинская политическая нация».

Напомним, в 2017 году усилиями Валентина Резниченко и его команды в Днепре была открыта Аллея Памяти – масштабный мемориальный комплекс в стране, созданный в память о погибших во время Революции Достоинства и войны на Донбассе. Также в Днепре создан первый в стране Музей АТО, где собрана уникальная коллекция военной техники, фотографий и личных вещей героев, которые отдали жизнь за Украину.