Еще один осужденный в Украине россиянин попросил Путина обменять его на украинца

В настоящее время россиянин Павел Черных удерживается в Мариупольском следственном изоляторе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что к президенту Российской Федерации Владимиру Путину написано еще одно обращение от осужденного в Украине россиянина с просьбой обменять его на одного из украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых под стражей в России.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.

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"Только что поступило обращение от гражданина Российской Федерации Павла Черных (Мариупольский следственный изолятор) к президенту РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Денисова назвала имена 11 осужденных в Украине граждан Российской Федерации, которые просят Путина обменять их на украинских политических заключенных. В частности, это Руслан Гаджиев, Игорь Кимаковский, Евгений Мефедов, Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

Украинская сторона на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании 21-22 августа передаст представителям России просьбу осужденных в Украине россиян обменять их на украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.