Украина подала новое заявление в ЕСПЧ против России по 71 политзаключенному

В заявлении в ЕСПЧ на 130 страницах описаны нарушения по 71 политзаключенному.

Украина подала новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах России и оккупированного Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции, Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Читайте такжеМакрон призвал Путина найти гуманитарное решение ситуации с Сенцовым - СМИ

Он отметил, что в заявлении на 130 страницах описаны нарушения по 71 политзаключенному, также есть около 3000 страниц дополнений.

«Правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации Конвеции о защите прав человека и основных свобод, а именно:Ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство обращения); Ст. 5 (личная свобода); Ст. 6 (справедливый суд); Ст. 8 (уважение к личной и семейной жизни); Ст. 10 (свобода выражения взглядов); Ст. 13 (эффективное средство защиты); Ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей иных, чем те, для которых они были предусмотрены) относительно своих граждан, которых Россия преследует по политическим мотивам», – говорится в сообщении.

Лищина добавил, что в отношении Клыха, Балуха, Куку и Литвинова дополнительно поданы заявления по Правилу 39 по предоставлению надлежащего медицинского обеспечения и информации относительно состояния здоровья.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Европейский суд по правам человека принял решение относительно обеспечительных мер в отношении незаконного осужденного в России украинского режиссера Сенцова, который голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Отмечается, что в соответствии с пунктом 39 положения Суда, ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно. Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а самому режиссеру предложил принять лечение ради спасения его жизни.