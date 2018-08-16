Поваленные деревья, сорванные антенны и «море» на улицах: как выглядит столица после «апокалиптической» грозы (видео)

В ночь на 16 августа столицу накрыла гроза – бушевал сильный ветер и лил дождь с градом.

Стихия в центре города поломала деревья, рекламные щиты и вывески. Улицу Крещатик затопило, а потом вода хлынула в торговый центр "Метроград". В центре Киева обрушилась часть здания, которая ранее сгорела, упал столб. Читайте такжеМощный ливень с апокалиптической грозой накрыл Киев посреди ночи, полностью затопил улицы (видео) На Подоле не ходят трамваи, поскольку застряли в болоте. На одной из улиц Подола образовалось "море". Снова затопило тоннель возле станции метро "Дорогожичи". Упавший фонарный столб буквально разрубил «Таврию» пополам. Коммунальщики ликвидируют последствия ночной стихии.

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