Омбудсмен посетила в Лукьяновском СИЗО заключенных экс-бойцов "Торнадо"

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что им нужна медицинская помощь.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила в Лукьяновском СИЗО заключенных экс-бойцов роты МВД Украины "Торнадо".

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Как только из СМИ стало известно о событиях, которые произошли на территории Лукьяновского СИЗО 9 августа, представители офиса Уполномоченного сразу поехали на место для выяснения обстоятельств и проведения проверки, а также наблюдали за ситуацией все остальные дни", - написала Денисова.

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Кроме того, по ее словам, представители омбудсмена поехали в места, куда этапировали еще четырех "торнадовцев", и приняли у них заявления, после чего были открыты производства для выяснения ситуации.

"Такие же заявления мы получили от тех заключенных, кто остался в Киевском СИЗО", - отметила она.

"Сегодня я, как уполномоченная Верховной Рады по правам человека встретилась со всеми причастными и непосредственно пообщалась с каждым, кто сейчас находится в СИЗО. Заключенные мне сообщили, что им нужна медицинская помощь. Я обратилась к следователям, и мы договорились, что вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - заявила омбудсмен.

Она пояснила, что, с учетом жалоб заключенных на работников медицинской части следственного изолятора, их будут осматривать врачи, которых предоставит Киевская горгосадминистрация.

Как сообщал УНИАН, 9 августа бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений при исполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - к 9 годам, Данил Ляшук - к 10 годам заключения. Также их всех лишили специальных полицейских званий.

Илья Холод приговорен к 9,5 года тюрьмы, Анатолий Пломадяле - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук - к 9 лет. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш приговорены к условному сроку наказания на 2 года и им так же изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.