Стала известна причина смерти создателя Кота Матроскина и Крокодила Гены Эдуарда Успенского
Причиной смерти 80-летнего Эдуарда Успенского стало онкологическое заболевание.
Об этом рассказал друг детского писателя композитор Геннадий Гладков, передают "Известия".
По его словам, Успенский долгое время проходил лечение в городе Баден-Баден в Германии.
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Эдуард Успенский скончался 14 августа в своем доме в деревне Пучково в Подмосковье.
Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1974 году было опубликовано его первое произведение «Дядя Федор, пес и кот». По серии книг были сняты несколько мультфильмов: «Дядя Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
Успенский также был сценаристом. Он был одним из авторов программ «АБВГДейка», «Радионяня», «Спокойной ночи, малыши!», «В нашу гавань заходили корабли».
Как сообщал УНИАН, Эдуард Успенский умер вечером 14 августа в своём доме.