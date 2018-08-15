Стала известна причина смерти создателя Кота Матроскина и Крокодила Гены Эдуарда Успенского

Причиной смерти детского писателя стала онкология.

Причиной смерти 80-летнего Эдуарда Успенского стало онкологическое заболевание.

Об этом рассказал друг детского писателя композитор Геннадий Гладков, передают "Известия".

По его словам, Успенский долгое время проходил лечение в городе Баден-Баден в Германии.

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Эдуард Успенский скончался 14 августа в своем доме в деревне Пучково в Подмосковье.

Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1974 году было опубликовано его первое произведение «Дядя Федор, пес и кот». По серии книг были сняты несколько мультфильмов: «Дядя Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

Успенский также был сценаристом. Он был одним из авторов программ «АБВГДейка», «Радионяня», «Спокойной ночи, малыши!», «В нашу гавань заходили корабли».

Как сообщал УНИАН, Эдуард Успенский умер вечером 14 августа в своём доме.