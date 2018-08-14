В России умер культовый детский писатель Эдуард Успенский

Эдуард Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве.

В Москве умер российский писатель и автор детских книг Эдуард Успенский.

По данным телеграм-канала Mash, Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве.

Информацию о смерти известного писателя изданию m24.ru подтвердила его жена.

Mash пишет, что писатель недавно вернулся в Россию после лечения в Германии. Вскоре ему стало хуже, последние две недели он не вставал с постели.

Эдуарду Успенскому было 80 лет.

Эдуард Успенский родился в 1937 году. Он получил известность благодаря детским книгам «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу». Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей.

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В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией «Союзмультфильм», обвиняя ее в нарушении авторских прав.

В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского в номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе". Его произведения переведены более чем на 25 языков.

В 2014 году писатель назвал 90% россиян идиотами из-за их одобрения аннексии Крыма.

«Страна разделилась на 10% умных и 90% идиотов. Я считаю, что отношусь к тем 10 процентам умных, потому что вся эта история с Крымом безобразна», — заявил тогда Успенский.