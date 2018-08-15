Польша внесла украинку в "черный список" Шенгенской зоны из-за акций гражданского неповиновения ее мужа

Украинка провела ночь в палате задержания в аэропорту, на следующий день ее депортировали в Киев.

Польша внесла украинку Людмилу Козловскую в Шенгенскую информационную систему (SIS). Теперь она не сможет попасть в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны.

Как передает Европейская правда, Козловская прилетела в Брюссель 12 августа в 22:40. "Я была одной из первых людей, которые вышли из самолета. Я дала паспорт чиновнику, а он, когда проверил его в системе, спросил, какое я совершила преступление. Я сказала, что ни одного, а он: "почему Польша вас ищет?" Я уже знала, о чем идет речь. Я сказала, что я жена общественного активиста и ожидала, что в конце концов, что меня депортируют за его деятельность", - рассказала украинка. Она провела ночь в аэропорту, в палате задержания, а на следующий день ее депортировали в Киев первым рейсом в 13:55.

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Польская власть не сообщает о том, какие сведения легли в основу записи в SIS. Хотя причины депортации засекречены, специалисты в области восточной политики догадываются, что речь идет о ее якобы отношения с Россией, хотя Козловская, и ее муж были проукраинскими.

"Польское правительство отомстило моей жене за мои действия, - говорит председатель совета фонда "Открытого диалога" Бартош Крамек. Козловская в этом фонде занимает должность президента. "Открытый Диалог" контактирует с Европейским Парламентом по вопросам прав человека на востоке Европы, а также политическими заключенными в Молдове, России, Украине и Казахстане. Имеет штаб-квартиру в Варшаве и офис в Брюсселе.

Крамек известен акциями протеста перед Сеймом и судами в защиту гражданских прав. В июле прошлого года он опубликовал на своей странице в Facebook манифест "Мы сможем: свергнем правительство!", призвав к гражданскому неповиновению правительству PiS.

С тех пор фонд в состоянии перманентного конфликта с правительством. В фонде проводят расширенный таможенно-казначейский контроль. МИД предпринял также шаги с целью прекращения деятельности фонда, однако суд отклонил это прошение.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД прокомментировало "российский паспорт" уволенного украинского политзаключенного.