МИД прокомментировал "российский паспорт" освобожденного украинского политзаключенного

В МИД заявили, что при освобождении из колонии Костенко вернули украинский паспорт.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что украинские правоохранительные органы не обращались во внешнеполитическое ведомство с информацией о вероятном розыске освобожденного из российской колонии крымчанина Александра Костенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

По его словам, МИД не имеет возможности изучать биографические справки осужденных. «Мы располагаем той информацией, которую они предоставляют о себе, которую нам предоставляют о них их родные, и, если они находятся в розыске на территории Украины, тогда к нам обращаются правоохранительные органы, но опять же исключительно в рамках передачи этой информации в правоохранительные органы иностранных государств», - добавил он.

«Нам неизвестно о том, чтобы Александр находился в розыске. Если бы он находился в международном розыске, то, очевидно, российские пограничники, увидев красную карточку Интерпола, его сразу же арестовали и выполнили свое обязательство перед Интерполом. Такого не произошло. Поэтому я предполагаю, что, наверное, он не находится в розыске. Или дело, которое было в свое время открыто, в какой оно процессуальной стадии, или оно продолжает расследоваться, или оно закрыто по каким-либо мотивам, мне и моим коллегам в министерстве неизвестно», - заявил дипломат.

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«К нам обращений правоохранительных органов Украины с тем, чтобы мы организовали на границе, сообщили через какой пункт пропуска будет въезжать, в какое время, на каком автомобиле не было. Я думаю, что, если бы лицо, о котором идет речь, находилось в розыске, очевидно, мы бы получили соответствующие запросы от правоохранительных органов», - подчеркнул Заяц.

Таким образом, добавил он, вопрос о процессуальной стадии возможных дел в отношении Костенко уместно адресовать украинским правоохранительным органам.

Комментируя распространяемую информацию о том, что Костенко якобы получил российский паспорт в оккупированном Крыму перед задержанием, Заяц сказал: «Мне неизвестно, есть ли у него российский паспорт, но при администрации пенитенциарного учреждения ему при освобождении вернули его украинский паспорт, и по нему он и пересек украинскую границу». «Итак, если бы россияне не признавали его украинский паспорт, то они, очевидно, не разрешили бы ему выехать по российскому паспорту», - считает дипломат.

Как сообщал УНИАН, крымский активист Костенко 3 августа был освобожден из российской тюрьмы. Ожидается, что сегодня вечером он прибудет в Киев.

После освобождения Костенко в социальных сетях появилась информация о том, что Служба безопасности Украины в 2014 году задерживала его по подозрению в терроризме и пособничестве российским спецслужбам. По сообщениям, Костенко был арестован и освобожден под залог. После чего он бежал в оккупированный Крым, где и был задержан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Костенко является политическим узником в соответствии с постановлением ВР. «Если к нему какие-то претензии у правоохранительных органов, то, пожалуйста, уточняйте их, и принимайте решение в отношении Александра Костенко», - отметила она.

Справка УНИАН. Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кроме того, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил нарезной ствол.

В мае 2015 года так называемый «Киевский районный суд Симферополя» осудил Костенко по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия к лишению свободы сроком 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

Костенко не признал свою вину. Он отбывал срок наказания в колонии города Кирово-Чепецк Кировской области.