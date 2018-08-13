Медовый Спас 2018: что можно и нельзя делать

В этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа, и сбор мёда. Именно благодаря этому, праздник и получил такое название.

14 августа православные празднуют Первый спас, который также называют Маковеем или Медовым Спасом. Этот день посвящен церковному празднику Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Сам праздник изначально был установлен в Константинополе. По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, в Константинополе утвердился обычай выносить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней Кроме того, в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа, и сбор мёда. Именно благодаря этому, праздник и получил такое название.

Воду и мед православные освящают в храмах в знак благодарности Богу за новый урожай.

Что нельзя делать на Маковея

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В этот день нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать. Также считается, что нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла.

Работы по дому и в огороде также лучше отложить.

Стоит подумать и о диете, ведь в этот день начинается Успенский пост. На Медовый Спас не готовят блюд из мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы. Следует воздержаться и от алкоголя.

Что можно делать на Маковея

Традиционно, на Медовый Спас пекут пряники и пышки - лучше с медом и маком.

Также издавна сохранилась традиция сбора "маковеек" - традиционных букетов из 17 растений. В нем обязательно должны присутствовать чабрец, полынь, мята, калина, рута, календула, душица, колоски овса, донник, тирлич, бархатцы и головки мака.

Такой букет, а также воду и мед, лучше освятить в церкви. Предки верили, что если больной человек съест хоть ложечку освященного меда, то непременно выздоровеет, а освященный букет убережет дом от злых духов.

Поскольку это первый день Успенского поста, то трапеза должна быть скромной. Лучше ограничится фруктовыми и овощными блюдами.

Считается, что на Маковея также полезно купаться в море, реке или озере, поскольку вода в это время особенно целебная.