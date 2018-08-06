Спас 2018 в Украине: когда, как и сколько празднуют

16:15, 06 августа 2018
Общество
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14 августа празднуют Медовый Спас или Маковея / фото УНИАН

Спас - традиционный праздник древних славян, который вобрал в себя некоторые языческие и религиозные составляющие. Первым, 14 августа, отмечают Медовый Спас или, как его еще называют, Маковея. Затем, 19 августа, Яблочный Спас, а в конце лета – 29 августа - Ореховый Спас. На сегодняшний день Спас стал праздником христианского народа.

Спас в 2018 году - когда и как празднуют три Спаса в Украине, когда начинается Успенский пост и каких традиций важно придерживаться в эти дни, об этом и пойдет дальше речь в нашем материале. 

Медовий Спас или Маковый Спас (Маковея)

Маковей от имени семи мучеников Ветхого Завета - Маковеев. Этот первый Спас празднуют 14 августа. Его еще называют Мокрым, или Спасом на воде. В этот день принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком.

Кроме того, существует поверье, что 14 августа, нельзя купаться в открытых водоемах, мол, злые силы могут утянуть под воду. В этот день освящают воду в колодцах и водоемах.

Существует примета: каким будет день первого Спаса, таким будет и третий – Ореховый.

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Так же в этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и её Успения. Также празднования Медового Спаса связаны не только с религиозными событиями, но и с сельскими полевыми работами. Считается, что Первый Спас знаменует начало сбора урожая. Предки верили, что Медовый Спас – это конец лета и надо начинать приготовления к зиме. Существует поверье, что после Медового Спаса пчелы больше не несут мед. Именно в этот день пчеловоды доставали из ульев первые медовые соты и святили в церкви. Собранный в это время мед считался наиболее целебным.

19 августа - Яблочный Спас / фото УНИАН

Яблочный Спас

Второй Спас украинцы отмечают 19 августа. Его еще называют Средний или Большой. Но по традиции к празднованию Яблочного Спаса начинают готовиться за 2 недели. В этот период запрещается употреблять яблоки, особенно это касается женщин: считается, что в таком случае она принимает на себя грех Евы. Также не стоит отгонять и убивать насекомых. Существует примета, что если муха села на руку 2 раза, то это предвещание успеха и благополучия.

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Наши предки верили, что в сам день Яблочного спаса все яблоки обретают особые чудодейственные свойства. Хозяйки святят все фрукты, готовят различные блюда с яблоками, делают заготовки на зиму. Считается, что желание, загаданное перед тем, как откусить яблоко, обязательно сбудется.

Еще одна примета в день Яблочного Спаса – если день сухой, то он сулит сухую осень, а дожди в этот день предвещают дождливую осень, ясное солнце говорит о суровой будущей зиме.

Кроме того, Яблочный Спас также совпадает с Преображением Господним. И еще в этот день начинают проводы лета.

29 августа - Ореховый Спас / REUTERS

Ореховый Спас

Последний, третий Спас празднуют 29 августа. Этот праздник также называют Холщовым Спасом и Хлебным Спасом. На это время приходится окончание жатвы, поэтому первый хлеб и пироги пекут из зерна нового урожая, затем его освящают и съедают всей семьей.

На последний Спас также припадает еще один великий религиозный праздник – Успение Пресвятой Богородицы.

С давних пор в народе считалось, что ветки ореха в этот день имеют особую силу. Например, банный веник, изготовленный из орешника, способен вылечить человека от любых болезней.

Предки верили, что после третьего Спаса наступает осень.

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Теги: #праздник#Медовый Спас#яблочный спас#ореховый спас