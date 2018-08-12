В украинских школах зафиксировано 109 тысяч фактов травли детей

Для решения проблемы с травлей в школах должно быть системное решение по работе с родителями, учителями и самими учениками.

В 2017 году в украинских школах было около 109 тысяч обращений к психологам по поводу травли. К психологам с этим обращались как сами ученики, так и родители с учителями.

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заявление гендиректора Директората инклюзивного и внешкольного образования министерства образования Ларисы Самсоновой.

"По ее словам, 39% из всех обращений были от детей, 29% - от учителей, еще 5% - от посторонних людей, остальные - от родителей", - говорится в сообщении.

Самсонова отметила, что статистика сообщений о булинге в школах увеличилось, однако она не считает это плохим.

"То, что увеличился этот показатель, означает, что люди знают, что это булинг. А что дальше с этим делать - мы уже должны думать", - сказала генеральный директор Директората инклюзивного и внешкольного образования.

По мнению психолога Екатерины Данилевской, для решения проблемы с травлей в школах должно быть системное решение по работе с родителями, учителями и самими учениками.

"Было бы хорошо, чтобы психологическая служба поддерживала и учителей. А родителям надо с детства воспитывать детей в уважении к себе и другим, и нарабатывать доверительные отношения", - сказала Данилевская.

По данным общественной организации STUDENA в 2018-м году в украинских школах 63,9% учителей сталкивались с травлей детей в своем классе, 51,3% случаев травли происходят в средней школе.