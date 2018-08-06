Минюст начал информационную кампанию «СтопБуллинг»

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения 2016 года, Украина занимает девятое место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв буллинга среди 15-летних.

Министерство юстиции Украины начало информационную кампанию «#СтопБуллинг», ориентированную на детей и их родителей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве объяснили, что буллинг – это агрессивное сознательное поведение одного ребенка или группы детей относительно другого ребенка, что сопровождается регулярным физическим и психологическим давлением.

По данным исследования «UNICEF Украина» за 2017 год, 67% детей сталкивались с буллингом (были жертвой или свидетелем), а 40% пострадавших от травли вообще ни с кем не делились проблемой и не обращались за помощью.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения 2016 года, Украина занимает девятое место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв буллиннга среди 15-летних.

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«Наиболее распространенным является психологический и физический буллинг. Однако, как следствие распространение роли коммуникационных технологий (телефонной связи, Интернета и социальных сетей), появляется новый вид травли – кибербуллинг. Это не просто баловство или грубость, это особая форма взаимоотношений между детьми, что при отсутствии реагирования может перерасти в насилие», – заявили в министерстве.

В ведомстве рассказали, что в рамках кампании «#СтопБуллинг» разработаны информационные материалы, из которых можно узнать, какие виды буллинга существуют и как действовать в ситуации, если вы стали свидетелем буллинга. В них также содержится информация для родителей, чьи дети стали жертвами травли или же сами совершают насилие в отношении других детей.

В июне 2018 года в Министерстве образования заявляли, что совместно с Минсоцполитики, Минкультуры и Минмолодьспорта создадут план действий для противодействия буллинга в учебных заведениях.