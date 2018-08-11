В Запорожье суд арестовал виновника ДТП, в котором погибли дети (видео)

По последним данным, в результате ДТП погибли 7 человек, среди них 6 детей.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток водителю грузового автомобиля "КамАЗ", которого подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибли дети.

Читайте такжеЖуткое ДТП на Запорожье: пятеро детей погибли, 12 человек травмированы (фото, видео)

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Следователи установили, что водитель грузового автомобиля "КамАЗ" - 31-летний житель города Краматорск Донецкой области - не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение грузовика с микроавтобусом. В результате ДТП на месте погибли 6 человек, среди которых 5 детей, а сегодня, 11 августа, в больнице от полученных травм скончалась 7-летняя ребенок.

Водителю грузовика сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 августа на автодороге "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом, в результате чего последний перевернулся. В результате ДТП шесть человек, среди них пятеро детей, погибли, еще 12 получили травмы. Сегодня, 11 августа, в больнице от полученных травм умер еще один ребенок. Полиция задержала водителя грузовика.