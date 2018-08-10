Адвокат о новых фото Сенцова: на самом деле он выглядит еще хуже

Динзе отметил, что тюремная роба скрывает впалый живот и торчащие ребра Сенцова.

Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что на самом деле политзаключенный выглядит хуже, чем на фото, которые вчера получила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Об этом Динзе рассказал в интервью "Медузе".

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На вопрос, соответствуют ли действительности присланные Денисовой фото, адвокат ответил: "Он (омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак - УНИАН) сфотографировал Олега в том состоянии, в котором он находится. Но снимок передает не все — на самом деле он выглядит еще хуже".

Динзе отметил, что тюремная роба скрывает впалый живот и торчащие ребра Сенцова.

"Его же не попросили раздеться, показать свое телосложение; видно, что форма на нем висит. Эта роба или полнит человека, или висит на нем, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно исхудал. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот — это, конечно, произвело бы больше впечатления", - рассказал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, для недопущения развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохое.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова просит руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.

Напомним, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.