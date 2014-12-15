Работу Керченской переправы может вновь парализовать туман

Единая транспортная дирекция сообщает, в понедельник 15 декабря в Керченском проливе вновь наблюдается туман, передает «Крым.Реалии».

«Пока курсирует четыре парома, однако при ухудшении погоды возможны перебои в движении», –сообщили в Единой транспортной дирекции.

Паромная переправа начала работать с утра 15 декабря после почти суточной остановки из-за того, что видимость не превышала 100 метров. За это время очереди из автотранспорта выросли вдвое, и насчитывают до тысячи машин.

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По сообщению оперативного дежурного, сейчас в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают около 200 легковых и 86 грузовых автомобилей, в порту «Крым» стоят до 30 легковых и 45 грузовых машин.

На грузовой линии в порту Новороссийск погрузки ожидают 130 грузовых автомобилей, в Славянске-на-Кубани – 412 грузовых машин, в Керченском аэропорту 240 большегрузов.