Сотни миллионов задолженности: в ИС рассказали о катастрофической ситуации в "ДНР" с выплатами зарплат

03:25, 10 августа 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«На временно оккупированной территории Донецкой области наблюдается рост задолженности по выплатам заработной платы, что приводит к ликвидации предприятий. В частности, на ГП «Артемуголь» задолженность составляет 256,4 млн руб., на ГП «Орджоникидзеуголь» - 465,4 млн руб., на ГП «Донбассуглереструктуризация»» - 55,1 млн руб.», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время т.н. «ЛНР» задолжала более 100 млн. рублей т.н. «ДНР» за фактически потребленную электрическую энергию.

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Теги: #ДНР#зарплата