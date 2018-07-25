В ИС рассказали о плачевной ситуации с зарплатой "бюджетников" в "ДНР"

Социальная помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости предоставляется только инвалидам и матерям-одиночкам.

Среди жителей городов Торез, Енакиево, Горловка и ряда других населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области усиливается социальная напряженность из-за низкой заработной платы работников бюджетной сферы, где средняя заработная плата составляет 5-7 тыс. руб.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в связи с этим местные жители неоднократно обращались к профсоюзным организациям и оккупационным властям с требованиями повышения заработной платы, но получали и получают ответ, что данная ситуация не может быть разрешена по причине нехватки средств «из-за состояния войны».

«Вместе с тем, социальная помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости предоставляется только инвалидам и матерям-одиночкам. Данная ситуация заставляет работоспособную часть населения вступать в ряды «1-го АК ДНР», что активно поддерживается оккупационными властями», – говорится в сообщении.