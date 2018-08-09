Адвокат рассказал, сколько может длиться процедура помилования Сенцова

Он отметил, что созданная комиссия должна сделать заключение, представляет ли он общественную опасность и можно ли его помиловать, затем выносятся рекомендации, которые рассматривает президент и принимает решение.

Комиссия рассматривает и дает президенту России заключение с рекомендациями о помиловании граждан от двух недель до месяца.

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Об этом сообщил адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе радио Свобода. «Необходимый в соответствии с законодательством набор действий включает в себя создание комиссии, которая должна получить заключение из колонии о физическом состоянии заключенного и его поведении. Примерно то же самое, что происходит при принятии решения во время УДО. Нужно получить психологическое заключение, заключение от руководства колонии, есть ли какие-то нарекания или поощрения за время отбывания наказания. В результате делается вывод, представляет ли он общественную опасность и можно ли его помиловать. Выносятся рекомендации, которые рассматривает президент и принимает решение», – цитирует журналист Антон Наумлюк адвоката на своей странице в соцсети.

9 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что по ее данным, обращение передали в Спецкомиссию по помилованию. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо матери Сенцова. В то же время он заявил, что «пока не готов сказать о какой-либо реакции».

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после визита к Сенцову заявил,что состояние украинского режиссера ухудшается. После этого российские тюремщики заявили, что состояние режиссера удовлетворительное.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что ее брат находится в «катастрофически» плохом состоянии. По ее словам, Сенцов написал ей в письме, что «конец близок».