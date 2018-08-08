МИД призывает международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения Сенцова
Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
"Тревожная информация об ухудшении здоровья Олега Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - подчеркнула она.
Сегодня, 8 августа, сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохое.
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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.
7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, для недопущения развития осложнений.
При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.