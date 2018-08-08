МИД призывает международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения Сенцова

Украинские дипломаты отреагировали на тревожную информацию о состоянии здоровья незаконно осужденного в России режиссера.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Тревожная информация об ухудшении здоровья Олега Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - подчеркнула она.

Сегодня, 8 августа, сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохое.

Читайте такжеРоссия может пойти на смерть Сенцова "в назидание другим" заключенным – адвокат

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, для недопущения развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.