Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция

Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области и в настоящее время полиция устанавливает всех участников убийства: от исполнителей и пособников до заказчиков.

Убийство бердянского активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия «Сармата» Олешко является заказным.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин. «У нас есть все основания считать, что это – заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех его участников: от исполнителей и пособников до заказчиков. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства», – отметил Аброськин, уточнив, что полиция устанавливает всех участников преступления.

По его словам, в настоящее время рассматриваются три основные версии убийства. «Первая версия – преступление совершено лицами, которые входят в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления за активную общественную или предпринимательскую деятельность убитого», – подчеркнул Аброськин.

Как сообщал УНИАН, "Сармата" убили днем 31 июля на территории отеля, принадлежащего семье Олешко. Неизвестный зашел на его территорию и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" возле Васильевки Запорожской области задержали четырех человек. 3 августа Бердянский городской районный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 сентября.