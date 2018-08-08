Бабченко о гонораре в $100 тысяч от ФСБ за свое убийство: "наняли, бл**ь, полудурков за такие деньжищи"

Российский журналист отметил, что вместо его "убийства" эти деньги можно было бы пустить на социальные объекты в самой России.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко отреагировал на информацию своего "киллера" о сумме, которую ФСБ РФ заплатило за его убийство.

На странице в Facebook Бабченко написал, что по инсайдерской информации, Вячеславу Пивоварнику за свое убийство фсбшники заплатили сто тысяч долларов.

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"Ну афигеть теперь. Сто Пивоварнику, тридцать Цимбалюку, десятку откусил Герман, еще по сотке наверняка стрясли себе в карман фсбшники (каждому) - думаю, в четверть ляма мое убийство этому замечательному государству обошлось. Не*ерово так я стою. Как вилла на побережье. Наняли, бл*ть, полудурков за такие деньжищи. Вы на что государственный бюджет тратите, дол*оебы?", - возмутился Бабченко.

Российский журналист отметил, что вместо его "убийства" эти деньги можно было бы пустить на социальные объекты в самой России.

"Путин отбирает Крым, вата орет в экстазе, призывает мочить бандер, на них накладывают санкции, денег нет, Путин отбирает у них пенсии - вата недовольна. Вы чем недовольны-то, придурки? Хотели мочить бандер? Ну так нате! Бандеры нынче по четверть ляма штука. Какие вам на*ер пенсии при таких расценках? Я ваша пенсия теперь, придурки", - добавил Бабченко.

Напомним, подставной "киллер", которого наняли джля выполнения заказа по убийству Бабченко Алексей Цымбалюк ссылаясь на инсайдерскую информацию сообщил, что ФСБ России заплатила организатору покушения на российского журналиста в Киеве Вячеславу Пивоварнику 100 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и его "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-германского СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор якобы предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В дальнейшем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации в отношении Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.