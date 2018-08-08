ФСБ России заплатила организатору покушения на Бабченко 100 тысяч долларов - "киллер"

Однако источник данной информации "киллер" Бабченко Алексей Цымбалюк не назвал.

Организатору покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Вячеславу Пивоварнику Федеральная служба безопасности России заплатила 100 тысяч долларов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил участник операции, подставной "киллер" журналиста Алексей Цымбалюк.

"Получил инсайдерскую инфу... Пивоварник за убийство Бабченко получил с фсбшникив 100 тыс. долларов", - написал он.

Однако источник данной информации Алексей Цымбалюк не назвал.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и его "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-германского СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор якобы предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В дальнейшем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации в отношении Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.