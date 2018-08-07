В Житомирской колонии в предназначенном для заключенных курином мясе нашли сальмонеллу

Также патогенная микрофлора выявлена в мясе птицы в морозильных камерах учреждения исполнения наказаний №8.

В Житомире выявили сальмонеллу в курином мясе, из которого готовят блюда для заключенных исправительной колонии и учреждения исполнения наказаний.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, Житомирской местной прокуратурой на этой неделе начато два уголовных производства по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, выявленным в Житомирской исправительной колонии №4 и учреждении исполнения наказаний №8.

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В ходе прокурорской проверки по обеспечению конституционных прав заключенных на надлежащее питание, проведенной совместно с сотрудниками Житомирского районного отдела государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины», были выявлены грубые нарушения санитарных норм хранения продуктов питания.

"В частности, по результатам проведенных санитарно-микробиологических исследований на соответствие мяса птицы требованиям ДСТУ, в образцах куриного мяса, отобранных в Житомирской исправительной колонии № 4 и учреждении исполнения наказаний №8, выявлена патогенная микрофлора, в том числе - сальмонелла" , - говорится в сообщении.

Учитывая это Житомирской местной прокуратурой было вынесено указание по запрету использования такого мяса. "Всего в морозильных камерах этих двух учреждений хранится более 12 тонн замороженной курятины", - отмечают в прокуратуре.

Сейчас по уголовным производствам по признакам преступлений, предусмотренным ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование, которое проводит полиция.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Киеве зафиксировано 93 больных на острую кишечную инфекцию после употребления шаурмы.