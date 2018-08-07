Одесский суд арестовал живодера по подозрению в убийстве десятков животных

Суд арестовал живодера на 60 суток без альтернативы внесения залога. Мужчина подозревается в убийстве нескольких десятков животных.

Сегодня Киевский районный суд Одессы арестовал задержанного вчера мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными, которых он брал у волонтеров под предлогом предоставления условий для проживания.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, сегодня, 7 августа, избрана мера пресечения 37-летнему мужчине, которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными").

По версии следствия, в течение нескольких месяцев этого года сожительница подозреваемого через социальную сеть Facebook принимала в дом котят, которые находились под попечительством волонтеров. Однако, получив животных, мужчина не предоставлял им соответствующих условий для проживания.

«Напротив, подозреваемый, получая болезненное самоудовлетворение, наносил им боль, страдания, путем нанесения ударов, причинение повреждений и подвергая их воздействию термических факторов», - сообщили в суде.

В настоящее время правоохранители установили несколько фактов издевательств над котятами.

Отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и умышленное убийство.

Таким образом, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без альтернативы внесения залога.

По словам советника регионального главка Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, Киевский отдел полиции Одессы уведомил мужчину о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными") и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Он выразил благодарность зоозащитникам, которые проявили соответствующую настойчивость, и сотрудничали с правоохранительными органами.

Как стало известно УНИАН, задержали подозреваемого Максима Литвина вчера, 6 августа. Как утверждают зоозащитники, мужчина с особой жестокостью убил несколько десятков животных, в том числе, в присутствии несовершеннолетнего пасынка. Также у подозреваемого в конце мая удалось отобрать собаку, у которой морда и лапы были в ожогах. Как предполагается, о животное тушили сигареты. Волонтеры поместили собаку на лечение в клинику.

Из-за вышеназванной семьи живодеров волонтеры неоднократно проводили акции протеста, в частности, возле здания Главного управления Нацполиции в Одесской области.