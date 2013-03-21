В Одессе догхантеры массово потравили собак: трупы разбросаны по городу

С началом весны в Одессе активизировались догхантеры. Чуть ли не ежедневно зоозащитники фиксируют новые случаи убийства животных.

Во вторник вечером неизвестные отравили стаю дворовых псов в жилмассиве Котовского, сообщает Сегодня.

«Во второй половине дня на дежурный пульт милиции обратились местные жители и сообщили, что на Днепродороге погибли собаки. Выехавшая на место происшествия опергруппа факт подтвердила — было обнаружено пять мертвых собак. Первичный осмотр признаков насильственной смерти не выявил. Но в ходе проверки было установлено, что животных отравили. По факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство», — говорит начальник ЦОС Суворовского райотдела милиции Светлана Белецкая.

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Защитники животных уверены: милиция не хочет заниматься проблемой догхантинга. «Они реагируют только в том случае, если есть конкретный человек, которого схватили за руку и привели, в остальных случаях ограничиваются проверкой. У меня на руках собралось масса документов, отписок, есть даже запись, где человек в погонах мне заявляет, что отравление животных нельзя считать проявлением жестокости к нему», — негодует вице-президент Союза защиты животных Ирина Момот.

Сейчас женщина готовит обращение в Генпрокуратуру. Со стороны может показаться, что движение догхантеров — спонтанное проявление жестокости, однако это не так.

Все их акции хорошо спланированы и координируются из единого центра — форума живодеров, где участники движения делятся своими достижениями и рецептами новых, еще более смертоносных коктейлей для дворовых барбосов.

«Комрады, не жалейте парацетамола во вкусняшки. Зоотети откачивают псов», — советует единомышленникам из одесской ветки форума, некий Садовник. Журналисты выяснили, что живет этот человек на поселке Котовского и там же убивает животных. Причем с хорошим знанием дела рассказывает, как уберечься от бдительных взглядов и не попасть в поле зрение милиции.

Все, что остается зоозащитникам, — информировать людей о том, как спасти отравленную собаку, и откачивать псов самим. «Чаще всего собак травят одним из видов противотуберкулезных препаратов. Противоядие есть. Оно простое, но его всегда нужно иметь под рукой. Это витамин B6. Для маленькой собачки достаточно вколоть три куба, средней по размеру — шесть кубиков, а большой — начиная от десяти. При передозировке может быть аллергическая реакция, но когда речь идет о жизни и смерти животного, побочными действиями можно пренебречь. Если люди вовремя замечают отравленных животных, хотя бы нескольких обязательно удается спасти», — делится зоозащитник Елена Марченко.