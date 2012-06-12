Защитники животных: догхантеры убили 10 собак, чтобы отомстить за живодера

Как сообщает "Украинская правда. Киев", об этом заявила представитель Киевского городского общества защиты животных Татьяна Швец.

По ее словам, сегодня ночью в Киеве неизвестные убили 10 собак: 9 животных отравили, еще одно расчленили.

"11 июня мы присутствовали на суде. Ведулу осудили на 4 года, а Романа Полибина отпустили (его осудили условно). Он, когда выходил, показал нам средний палец и сказал: "Завтра получите подарок". Этот "подарок" мы увидели у озера Тельбин", - сообщила Т.Швец.

По ее словам, волонтеры, которые кормят собак на Березняках, нашли 10 трупов животных.

"Девять животных, которых отравили, представители КП "Плесо", не дождавшись ни волонтеров, ни милиции, выбросили трупы в контейнеры для мусора, которые стоят на их территории. Один труп – без головы и лап – лежит у озера. Там на месте сейчас наш волонтер. На это невозможно смотреть", - добавила Т.Швец.

По словам женщины, волонтеры вызвали милицию, они составили протокол и уехали.

"Мы на них не очень надеемся, потому что уже получили много отписок, что нет свидетелей, нет состава преступления и тому подобное", - сказала Т.Швец и добавила, что волонтеры намерены обращаться в МВД.

Как сообщал УНИАН, 19-летний А.Ведула издевался над бездомными собаками, а его сообщник Р.Полибин снимал фото и видео его действий и жертв. Они распространяли эти материалы в социальных сетях. Психиатрическая экспертиза признала А.Ведулу вменяемым. Известно, что А.Ведула убил более 100 бездомных собак.

Это дело вызывало громкий резонанс в обществе, заседание суда по делу живодеров пикетировали зоозащитники.

11 июня Святошинский районный суд Киева осудил А.Ведулу к четырем годам лишения свободы.

Во время вынесения приговора судья сообщила, что А.Ведула осуждается на 6 месяцев лишения свободы по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) и на 4 года - по ч. 3 ст. 300 (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.

Однако, в соответствии со ст. 70 Уголовного кодекса, которой предусмотрено поглощение меньшего наказания большим, А.Ведула получил 4 года лишения свободы с конфискацией средств изготовления и демонстрации произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Его сообщник Роман Полибин также признан виновным по ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса, которая бы для него предусматривала лишение свободы сроком на 4 года, однако, учитывая смягчающие обстоятельства, в частности чистосердечное признание, Р.Полибин осужден к трем годам условно.