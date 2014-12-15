В ООН планируют помочь переселенцам из Донбасса на $1,6 миллиона
Программа развития Организации Объединенных Наций в Украине намерена предоставить гуманитарную помощь в размере до 1,6 млн. долларов наиболее нуждающимся переселенцам из восточных регионов.
Как сообщили в Минсоцполитики, гуманитарный проект распространится на области с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц - Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, а также части Донецкой и Луганской областей.
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"Часть гуманитарного груза через неправительственные международные организации будет передана жителям неподконтрольных украинской власти территорий", - отметили в ведомстве.
В состав гуманитарной помощи войдут продуктовые наборы (60 тыс. штук), наборы теплой одежды для взрослых (10 тыс. штук), наборы теплой одежды для детей (10 тыс. штук) и наборы постельного белья и одеяла (15 тыс. штук).
При этом все товары - украинского производства.