Упал на пол: одному из обвиняемых в убийстве депутата Госдумы РФ Вороненкова стало плохо в суде

После того, как в суд прибыла "скорая", один из медиков заявил, что из-за интоксикации организма в связи с голодовкой Тарасенко нужно доставить в больницу.

В Шевченковском районном суде города Киева, где проходило подготовительное заседание по делу по обвинению в убийстве бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, одному из обвиняемых Ярославу Тарасенко стало плохо.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло, когда подсудимый находился в стеклянной кабине для задержанных. Тарасенко упал на пол, а другой обвиняемый Александр Лось пытался оказать ему помощь.

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После того, как в суд прибыла «скорая», один из медиков заявил, что из-за интоксикации организма в связи с голодовкой Тарасенко нужно доставить в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, в заседании объявлен перерыв до 16.00.

Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. Его убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске.

Заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ РФ уголовный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Максаковой.

По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.

В марте 2018 года полиция объявила Тюрина в розыск. С 16 мая Тюрин объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Тарасенко обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а Лося - ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.