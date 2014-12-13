Селезнев : "режим тишины" киборги используют для освобождения из-под завалов тел погибших

Под обломками здания находятся тела двух украинских киборгов, которые погибли в ходе боев на прошлой неделе, сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети.

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Он также отметил, что «со временем, с военными почестями, украинских героев похоронят на родной земле. Ранее из-за боевых действий провести эвакуацию погибших воинов было невозможно».