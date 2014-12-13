Селезнев : "режим тишины" киборги используют для освобождения из-под завалов тел погибших

16:14, 13 декабря 2014
Общество
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Используя режим прекращения огня - режим «тишины» - украинские военнослужащие разбирают завалы на территории старого терминала донецкого аэропорта.

Воїни АТО вивозять тіла загиблих під час режиму тиші \ Фото УНИАН

Под обломками здания находятся тела двух украинских киборгов, которые погибли в ходе боев на прошлой неделе, сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети.

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Он также отметил, что «со временем, с военными почестями, украинских героев похоронят на родной земле. Ранее из-за боевых действий провести эвакуацию погибших воинов было невозможно».

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