Под Мариуполем при ликвидации ДРГ боевиков погибли два бойца "Азова" - Геращенко
Сегодня ночью в селе Павлополе в 25 км от Мариуполя состоялось столкновение бойцов полка Национальной Гвардии "Азов" с диверсионно-разведывательной группой террористов.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Согласно сообщению, во время боя бойцами "Азова" была уничтожена снайперская пара террористов.
"Трупы погибших террористов можно получить обратившись на базу полка "Азов" в Мариуполе. Также на фугасе заложенном азовцами подорвался джип с террористами", - написал Геращенко.
Читайте такжеПод Мариуполем силы АТО и боевики сошлись в бою – СНБОПо его словам, попытка террористов Путина захватить Павлополь и получить контроль над плотиной Павлопольского водохранилища провалилась.
"К сожалению, в результате перемирия этой ночью в Павлополе погибло и двое наших героев из полка "Азов". Также у нас двое тяжелораненых и один легко раненный", - написал советник главы МВД.
По словам Геращенко, он вместе с начальником штаба Нацгвардии генералом Кривенко решает вопрос о срочной эвакуации тяжелораненых в Киев санавиацией для проведения операции на глазах, так как у раненных есть риск полной потери зрения.
Как сообщает мариупольское издание 0629, жители Павлополя сегодня около 7 утра слышали звук, похожий на взрыв, затем была перестрелка. После этого на одном из перекрестков люди видели кровь и окровавленную шапку.