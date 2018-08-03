Один из подозреваемых заявил, что "покупал молочный коктейль" в момент убийства "Сармата" и не знал о преступлении

По словам подозреваемого, в момент, когда было совершено убийство, он покупал молочный коктейль, хотя свидетели уверяют, что видели его возле дома погибшего активиста.

Один из подозреваемых в убийстве активиста, ветерана АТО с позывным «Сармат» Виталия Олешко Александр Обухов заявил суду, что якобы не знал о том, что его спутники совершили преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обухов заявил сегодня, 3 августа, во время заседания Бердянского суда по определению ему меры пресечения.

По словам Обухова, в том момент, когда было совершено убийство Олешко, он покупал молочный коктейль, хотя свидетели уверяют, что видели его возле дома погибшего активиста.

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Кроме того, подозреваемый заявил, что он не знал о том, что его спутники совершили убийство. В момент задержания Обухов находился за рулем автомобиля «Мазда-6», на котором после убийства передвигались все четверо подозреваемых. По словам свидетелей, этот же автомобиль стоял возле дома Олешко за день до убийства.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-гостиницы в Бердянске 31 июля. В этот же день полицейские задержали 4-х бывших участников АТО по подозрению в убийстве, а также местного жителя, предоставившего им автомобиль «Таврия», который впоследствии был брошен преступником, стрелявшим в Олешко. Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве либо же из-за бизнес-конфликта.

Сегодня суд Бердянска арестовал двоих подозреваемых Артема Матюшина и Николая Ломаку сроком на 60 суток без права внесения залога. По словам свидетелей, именно Матюшин стрелял из ружья в Олешко.