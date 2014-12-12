Не все граждане пожаловались на судей, преследовавших майдановцев
Во Временной специальной комиссии по проверке судей считают, что не все граждане воспользовались возможностью пожаловаться на действия судей, которые преследовали майдановцев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сказала член Временной спецкомиссии по проверке судей судов общей юрисдикции Екатерина Смирнова.
Читайте такжеСудья, запретивший Майдан в Киеве, пытается избежать люстрации через суд”К сожалению, те надежды, которые возлагались на закон о восстановлении доверия к судебной власти, полностью не оправдались. Закон возлагает ответственность на подачу заявлений на неправомерные действия судей на самих граждан. Но, к сожалению, мы получили очень мало таких обращений. У людей такая ментальность, что люди охотно забывают все плохое, что с ними произошло, и не отстаивают свои права до конца”, - сказала Смирнова.
Как сообщал УНИАН, прокуратура продлила срок расследования дел по фактам расстрелов на Майдане