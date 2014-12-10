Срок расследования дел по фактам расстрелов на Майдане продлен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам предотвращения коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Виталий Ярема.

Он отметил, что по двум подозреваемым беркутовцам через одну-две недели дело будет передано в суд. А что касается других уголовных дел, касающихся событий на Майдане, то Ярема отметил, что есть необходимость продлить срок досудебного расследования дел.

Напомним, что Уголовный процессуальный кодекс предоставляет на расследование уголовных дел в досудебной стадии один год.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о ходе расследования преступлений против майдановцев.

По его словам, убийства активистов Майдана Сергея Нигояна и Михаила Жизневского были совершены, скорее всего, работниками милиции.

Уголовное производство по факту похищения и пыток активиста Автомайдана Дмитрия Булатова не раскрыто. Продолжается следствие.

Полностью раскрыты убийства активиста Майдана Юрия Вербицкого и избиение другого активиста Игоря Луценко. Преступники задержаны, дела находятся в судах, но организаторы этих преступлений скрываются в России. Геращенко отметил, что эти преступления были совершены с целью запугать других участников Майдана. Он также добавил, что преступного намерения против именно этих двух активистов не было. На их месте могли оказаться любые другие люди, которые принимали участие в акциях протеста.

Говоря об убийствах активистов 18 февраля в Мариинском парке, Геращенко отметил, что тогда погибли пять человек, четверо из которых были убиты из огнестрельного оружия, а одного забили до смерти дубинками. Дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.

Что касается убийств на Майдане в ночь на 19 февраля, когда погибли 13 активистов, Геращенко отметил, что люди были убиты как из нарезного оружия, так и холодного. При этом он подчеркнул, что милиционеры той ночью не получали огнестрельного оружия. Кроме того, он добавил, что тогда же погибли семь работников милиции.

Читайте такжеСотрудники ГПУ установили судей, заключавших под стражу активистов МайданаКомментируя убийство в феврале журналиста Вячеслава Веремия, Геращенко заметил, что установлен один из участников избиения журналиста и всех других лиц, причастные к его убийству. Также Геращенко добавил, что непосредственная вина за убийство Веремия лежит на бывшем министре внутренних дел Виталии Захарченко и его первом заместителе Викторе Дубовике, которые в настоящее время находятся за пределами Украины.

Что касается событий, произошедших на Майдане 19 февраля, Геращенко отметил, что тогда были убиты сотрудники Внутренних войск, при этом все эти убийства были совершены из одного оружия, вероятно, пистолета Макарова. Также в тот день были застрелены сотрудники ГАИ на Борщаговке в Киеве.

20 февраля были убиты четверо работников милиции и 49 майдановцев. По этим убийствам установлено 16 подозреваемых «беркутовцев», трое из них были уведомлены о подозрении, но одного (Дмитрия Садовника) суд отпустил под домашний арест, после чего он скрылся. Все остальные скрываются за пределами Украины, констатировал советник главы МВД.

Кроме того, Геращенко отметил, что значительные препятствия в расследовании преступлений, совершенных во время Майдана, создают российские власти, поскольку в РФ скрываются многие преступники.