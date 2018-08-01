Полиция не исключает версию о причастности нардепа к убийству "Сармата"

В полиции пояснили, что, если к убийству причастен "некий народный депутат", это прерогатива Генпрокуратуры.

Следствие проверит причастность нардепа Александра Пономарева к убийству ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом на брифинге сказал начальник ГУ НП в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает «Украинская правда».

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Отвечая на вопрос журналистов, следствие отбросило эту версию, он сказал, что правоохранители "ничего не исключают" и "будут все проверять".

"Если там причастен некий народный депутат, это прерогатива Генпрокуратуры, все материалы мы предоставим, пусть дают оценку, привлекают, не привлекают", – отметил Комиссаров.

Он заверил, что следствие соберет и предоставит все доказательства.

Знакомый Олешко в трансляции в Facebook, во время которой он сообщил об убийстве, сказал: "Саша "Пєрхоть" Пономарев, это было последнее, что ты сделал, скорее всего, в этой жизни".

Вероятно, он говорил именно о нардепе от "Воли Народа" Александре Пономареве.

Версию о причастности Пономарева к убийству выдвигали и другие знакомые «Сармата».